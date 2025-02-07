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Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisi kazasında 3 kişi yaralandı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 02:35
Kütahya'da İşçi Servisi Devrildi: 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan kişiler arasında F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) bulunuyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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