Kütahya’da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Bandrolsüz Ürün Ele Geçirildi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde jandarma operasyonunda 16.440 doldurulmuş makaron, bandrolsüz tütün ve nargile ürünleri ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:26
Kütahya’da Kaçak Tütün Operasyonu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü gösterdi.

Operasyonu Yürüten Birim

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalarda il genelinde yürütülen soruşturmalar sonucunda Pazarlar ilçe merkezinde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada şu ürünler ele geçirildi:

16.440 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 400 adet bandrolsüz makaron, 63 paket bandrolsüz nargile tütünü ve 3.750 gram kıyılmış bandrolsüz tütün.

Soruşturma

Olayla bağlantısı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Operasyonun, kaçakçılıkla mücadelede caydırıcı bir adım olduğu vurgulanıyor.

