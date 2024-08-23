Kütahya'da Kamyonetten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik Olay

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, ev eşyalarını taşırken seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Zekai Ç. tarafından yönetilen 43 RH 854 plakalı kamyonette, Hüseyin Taşçı (48), kendisine ait ev eşyalarını yüklemek için kasanın üzerine bindi. Taşçı, eşyaların üzerinde olduğu süre zarfında dengesini kaybederek yere düştü.

Acil Müdahale ve Sonrası

Sürücü Zekai Ç., hemen aracı durdurarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen Taşçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kamyonet sürücüsü Zekai Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.