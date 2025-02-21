Kütahya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kütahya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kütahya'da, Domaniç ile İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kocayayla mevkisinde, kar kalınlığının 60 santimetreyi aşmasının ardından bölgede ciddi ulaşım sorunları yaşanıyor.

Buzlanma ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Yağan karla birlikte buzlanma ve sis gibi doğa koşulları da sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle bölgedeki ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Durumun ciddiyetini dikkate alan Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve küreme araçlarıyla müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şoförlerin dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları öneriliyor. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de greyderler ve küreme araçlarıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de greyderler ve küreme araçlarıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.