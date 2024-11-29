Kütahya'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Aliköy'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 73 yaşındaki Şükrü Gürsoy ve 67 yaşındaki Hatice Gürsoy yaşamını yitirdi.

Komşularının bir süre haber alamaması üzerine, evin penceresinden içeri bakan yerel halk, çiftin sofra başında hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmesi sonucunda çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Şükrü ve Hatice Gürsoy'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Elde edilen cesetler, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.