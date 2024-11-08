Kütahya'da Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Kütahya'da Kadın Cinayeti Soruşturması Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 18 Ekim'de kaybolan Asiye Günay (52) isimli kadının cansız bedeni, 5 Kasım'da bir yakınına ait bir samanlıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma, Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütülüyor.

Cenaze Töreni Gerçekleşti

Asiye Günay'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Günay, Akkaya köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ölüm Nedeni Henüz Belirlenmedi

Yapılan incelemelerde, kadının vücudunda ateşli silah, kesici veya delici alet yarası ya da darp izi bulunmadığı tespit edildi. Adli tıp raporunun ardından kesin ölüm nedeni açıklanacak.

Kaybolma Süreci

Evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Asiye Günay, çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından arandı. Arama çalışmaları sonucunda cesedi, Akkaya köyündeki samanlıkta balyaların arasında bulundu.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma, her türlü olasılığın değerlendirildiği bir şekilde devam ediyor.