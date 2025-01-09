Kütahya'da Kaybolan Yücel Aktoklu Ormanda Ölü Bulundu

Kütahya'da Kayıp Olarak Aranan Kişinin Cesedi Bulundu

Kütahya'nın Sırören köyünde, Yücel Aktoklu (47) isimli bir kişi, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde evinden çıkıp ormana gitmek üzere ayrılan Aktoklu, geri dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile komando taburu ve jandarma ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar neticesinde, Yücel Aktoklu'nun cesedi, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Cesedin bulunduğu yerde olay yeri incelemesi yapıldı. Aktoklu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.