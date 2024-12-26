Kütahya'da Kayıp İhbari: Porsuk Çayı'nda Ölü Bulundu

Kütahya'da Kayıp İhbarı Sonrası Üzücü Gelişme

Kütahya'da kayıp olarak aranan seramik fabrikası personeli Bahadır Yasin Bozbey'in, Porsuk Çayı'na düşen aracında hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın Gelişimi

35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey, 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle seramik fabrikasındaki işine gitmek üzere yola çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için harekete geçti. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolundaki Porsuk Çayı'nda, Bozbey'in otomobili bulundu. İhbarla birlikte olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay Yerindeki İnceleme

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, köprüden çaya düşen otomobilin içinde Bahadır Yasin Bozbey'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Bozbey'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.

Kütahya'da kayıp olarak aranan fabrika personelinin, Porsuk Çayı'na düşen aracında hayatını kaybettiği belirlendi.

Kütahya'da kayıp olarak aranan fabrika personelinin, Porsuk Çayı'na düşen aracında hayatını kaybettiği belirlendi.