Kütahya'da 'Kim Var?' sanat etkinliği yoğun ilgi gördü

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği 'Kim Var?' etkinliği Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:12
Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin çalışmaları beğeni topladı

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Kim Var?" sanat etkinliği, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, sanatseverler ve eğitim camiasından geniş bir katılım aldı.

Etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, il protokolü üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Davetliler açık salonu doldurarak gösterilere ilgi gösterdi.

Sahnede sergilenen orkestralar, koro ve tiyatro performansları ile hazırlanan sanat sergisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından seslendirilen, Necip Fazıl Kısakürek’in bestelenmiş şiirleri programa ayrı bir değer kattı.

Programda, sanatın birleştirici gücünün öğrencilere küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemi vurgulandı. Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı zengin içerikli gösteriler, salonu dolduranlardan tam not aldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz konuşmasında sanatın eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar tarafından olumlu geri bildirimlerle sonlandırıldı.

