Kütahya'da Köyde Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor

Kütahya'da Köy Yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde, çöplükte çıkan yangın hızla yayılarak 10'dan fazla evi tehdit ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede köydeki evlere sıçradı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte, yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, alevlerle mücadelenin yürütüldüğü yere yönlendirildi.

Tahliye Çalışmaları ve Zorluklar

Yangından etkilenen evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, dar sokaklar ve bitişik binalardan dolayı yangına müdahale etmekte zorluk yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan destek vermek amacıyla bir helikopterin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.