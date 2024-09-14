Kütahya'da Kripto Para ile Para Aklama Operasyonu: 6 Tutuklama

Kütahya Merkezli Kripto Para Operasyonu

Kütahya'da düzenlenen büyük bir operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların kripto varlıklar üzerinden aklandığını ortaya çıkardı. 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bir Haftalık Çalışma Sonucu Yakalandılar

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Tutuklanan Şüpheliler ve Suçlamaları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A, H.K, T.T, E.D, F.D ve F.A, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Yaklaşık 1 Milyar Liralık İşlem Hacmi

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları tutarın, yasal gelirlerinin çok üzerinde olduğu ve yaklaşık 1 milyar liralık bir işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında yapılan baskınlarda, başkalarına ait banka kartları, kaynağı belirsiz 120 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu olay, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir aşama olarak kaydedildi.

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.