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Kütahya'da Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 3 Zanlı Yakalandı

Kütahya'da kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan kar maskeli 3 zanlı, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:49
Kütahya'da Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 3 Zanlı Yakalandı

Kütahya'da Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcu, kar maskeli 3 şüpheli tarafından hırsızlık girişimine maruz kaldı. Kurusıkı tabancayla iş yeri sahibine tehditte bulunan zanlılar, altınları istemekle birlikte hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtılar.

Olayın Detayları

Olay, Pamuk Pazarı Sokağı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Kar maskesi ve sırt çantası taşıyan 3 kişi, kuyumcuya girdiklerinde iş yeri sahibine silah doğrulttu. İş yeri sahibi, teklif edilen altınların gerçek olmadığını söylemesi üzerine zanlılar panikleyerek kaçış yollarını denediler.

Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların kimliklerini belirlemeyi başardı.

Yakalanma ve Gözaltı Süreci

Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler M.F. (24), M.E.A. (23) ve H.Ş. (24) gözaltına alındı. Ekipler, zanlıların adreslerinde gerçekleştirdikleri aramada olayda kullanılan kar maskeleri, eldivenler ve saksı içine gömülmüş kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.F. ve M.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Kütahya'daki güvenlik çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'da bir kuyumcudan kurusıkı tabancayla hırsızlık yapmaya çalışan kar maskeli 3 şüpheli...

Kütahya'da bir kuyumcudan kurusıkı tabancayla hırsızlık yapmaya çalışan kar maskeli 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, yaptıkları aramada olayda kullanılan saksı içine gömülmüş kurusıkı tabanca buldu.

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