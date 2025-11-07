Kütahya'da Meslek Liseleri İstişare Toplantısı: Okul-Sanayi İşbirliği Öne Çıktı

Kütahya'da merkez meslek lisesi müdürleriyle istişare toplantısı

Kütahya’da mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve okul-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında merkez meslek lisesi müdürleriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Katılımcılar ve yer

Toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ali Sezer in katılımıyla Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gündem ve görüşülen konular

Toplantıda Kütahya genelinde mesleki eğitimdeki mevcut öğrenci sayıları, okullar arası iş birliği, sanayi ile kurulacak ortaklık modelleri ve çıraklık eğitim merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Ayrıca çıraklık eğitimindeki öğrenci artış oranları, sektör ihtiyaçlarına göre yeni alanların açılması, özel sektörle yapılacak protokoller ve rehber öğretmen normları gibi konular değerlendirmeye alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada mesleki eğitimde sürdürülebilir bir gelişme için okullar arası dayanışma ve sanayiyle uyumun önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Meslek liselerimizin sanayi kuruluşlarıyla sadece maddi destek değil, kalıcı ve güçlü bir iş birliği kurmaları gerekiyor. Her okulun bir firmayla iş ortağı hâline gelmesi, öğrencilerimizin istihdam imkanlarını artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Müdür Mustafa Yılmaz ayrıca okul yöneticilerinden birlik ve koordinasyon içinde hareket etmelerini isteyerek, "Her bir müdür kendi okulunun orkestra şefi gibidir. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, velisiyle uyumlu bir yönetim anlayışı sergilediğimiz sürece başarı kaçınılmazdır" dedi.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

