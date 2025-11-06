Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi

ÇOGEP-2025 kapsamında erken yaşta güvenlik bilinci

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, ÇOGEP-2025 "Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar" projesi çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Proje kapsamında; Abdurrahman Paşa İlkokulu, 1453 Anaokulu, Vakıfbank Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik yapılan etkinliklerde, çocuklara güvenlik bilinci kazandırılması ve suçtan korunma yöntemleri öğretildi.

Verilen eğitimlerin içeriği

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre eğitimlerde çocuklara şu konularda temel bilgiler aktarıldı:

Polis kimdir? Ne iş yapar? Korkmadan polise nasıl ulaşılır? Yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gerekenler? Güvenli oyun alanları, trafik kuralları ve acil durumlarda 112’yi arama bilinci.

Uygulamalı ve yaş düzeyine uygun anlatımlarla yürütülen programın amacı, çocuklara erken yaşta güvenli davranışlar kazandırmak ve olası risklere karşı bilinçlendirmektir.

