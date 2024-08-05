Kütahya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik Motosiklet Kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 22 yaşındaki Kaan Çağlar yönetimindeki motosiklet devrildi ve genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrasındaki Gelişmeler

Çağlar'ın kullandığı 43 AEZ 243 plakalı motosiklet, Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Acil Yardım ve Hastane Süreci

Kaza gerçekleştiğinde, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kaan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.