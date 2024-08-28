Kütahya'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik Kaza

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye Talha Koşmaz, ciple çarpıştı ve ağır yaralandı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Koşmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

25 Ağustos'ta, Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, H.İ.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı cip ile Talha Koşmaz'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koşmaz'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakımda 2 gün süren tedavinin ardından, Talha Koşmaz maalesef hayatını kaybetti. Kazada cipin sürücüsü H.İ.Ö., polis tarafından gözaltına alındı fakat daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Koşmaz'ın cenazesi, hastaneden alındıktan sonra Dumlupınar Mahallesi'ndeki Siteler Buhara Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene, Koşmaz’ın babası Recep Koşmaz ve ailesinin yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Talha Koşmaz'ın cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koşmaz'ın, kente yeni işe başladığı pizzacısından çıkışında kazaya karıştığı öğrenildi.