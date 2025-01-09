Kütahya'da Öğretmenden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Kütahya'da öğretmen Şükran Yiğit'in öncülüğünde düzenlenen kermeslerle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:36
Kütahya'da Öğretmenden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Kütahya'da Öğretmenden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Kütahya'da bir öğretmen öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle düzenlenen kermesler, ihtiyaç sahiplerine kışlık giyecek ve bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye yardımı ulaştırıyor.

Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yaklaşık 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte.

Okul Müdürü Ahmet Deniz Kapçı, öğretmen arkadaşları, veliler ve hayırseverlerin destekleriyle "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız Projesi" kapsamında kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 35 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda yardımı ve 7 engelliye tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı.

Alınan tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada yaptığı konuşmada projeye destek olan herkese teşekkürlerini sundu.

Başyiğit, okulun kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler başardığını vurgulayarak, "Öğretmen, veli ve öğrencilerimizin özveriyle yaptıkları bu çalışma bizim için çok kıymetli. Bu anlamda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmanın örnek olmasını diliyorum. Allah, yapılan bu hayırları kabul etsin." dedi.

Öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunmak için her yıl okul idaresi, okul aile birliği ve veliler ile hayırseverlerin destekleriyle projeler hazırladıklarını ifade ederek, benzer çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar ise Şükran öğretmenin yaklaşık 20 yıldır kendilerine destek sağladığını belirtti.

Kütahya'da Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek...

Kütahya'da Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürütüyor. Okul Müdürü Ahmet Deniz Kapçı, öğretmen arkadaşları, veliler ve hayırseverlerin destekleriyle "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız Projesi" kapsamında kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 35 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda yardımı, 7 engelliye de tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı. Alınan tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Kütahya'da Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek...

Kütahya'da Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürütüyor. Okul Müdürü Ahmet Deniz Kapçı, öğretmen arkadaşları, veliler ve hayırseverlerin destekleriyle "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız Projesi" kapsamında kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 35 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda yardımı, 7 engelliye de tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı. Alınan tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

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