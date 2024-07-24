Kütahya'da Okul Müdür Yardımcısına Bıçaklı Saldırı

Kütahya'da Eğitimciye Saldırı

Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, Linyit Ortaokulu'nda yaşanan üzücü bir olayda, bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısı Ali Ertaş'a (51) bıçakla saldırdı.

Olayın, mezun olan öğrencinin tercih işlemleri sırasında ortaya çıktığı, agresif tavır sergileyen 20 yaşındaki M.K.'nın, müdür yardımcısıyla görüşme talep etmesiyle başladığı öğrenildi. Ancak, M.K.'nın öğrencinin velisi olmaması nedeniyle Ali Ertaş, siyasi mevzuat gereği bu taleplere yanıt veremedi.

Tartışmanın kargaşaya dönüşmesi üzerine, M.K. müdür yardımcısını bıçakla yaraladı. İki bıçak darbesi alan Ertaş, olayın ardından okul yöneticileri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil serviste tedavi altına alındı.

Zanlı Yakalandı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.K.'yı kullandığı bıçakla birlikte Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polise teslim edildi.

Sendika Temsilcisinden Açıklama

Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir eğitimcinin daha bıçaklı bir saldırıya maruz kalması bizim için derin bir üzüntü kaynağıdır. Müdür yardımcımızın yaşadığı olay, eğitimcilerin görev sırasında karşılaştığı şiddeti bir kez daha gözler önüne sermektedir," dedi.

Köse, ayrıca yaşanan olayın, eğitimcilerin güvenliği için caydırıcı önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

Kütahya'da tercih işlemleri sırasında çıkan tartışmada bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısını kolundan bıçakla yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kütahya'da tercih işlemleri sırasında çıkan tartışmada bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısını kolundan bıçakla yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kütahya'da tercih işlemleri sırasında çıkan tartışmada bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısını kolundan bıçakla yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.