Kütahya'da Okul Servislerine Sıkı Güvenlik Denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınması için okul servislerinde yönetmelik, güvenlik donanımı ve sürücü belgelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:47
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, güvenlik donanımları ve sürücü belgeleri detaylı şekilde incelendi.

Güvenli yolculuk vurgusu

Ekipler, çocukların güvenli yolculuğunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

