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Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle başarıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:00
Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Orman Yangını Sonunda Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Ancak hızlı müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

Ören ve Aslıhanlar köyleri arasında yer alan tarlalarda başlayan yangının səbebi henüz tespit edilemedi. Yangının büyümesiyle birlikte ormanlık alan da etkilenmeye başladı.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Köylüler ise su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiler.

Yangın, toplamda 3 saat süren bir çalışma ile kontrol altına alındı.

Olay yerine 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 6 hizmet aracı ve toplamda 13 personel ile müdahalede bulunuldu. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte bölge halkı rahat bir nefes aldı.

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