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Kütahya'da Orman Yangını Kontrole Alındı

Kütahya'daki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:16
Kütahya'da Orman Yangını Kontrole Alındı

Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Kent merkezine yakın bir noktada çıkan yangın, kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangının çıkışıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha fazla yayılmasını önledik." dedi.

Yangının Etkileri

Yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Ayrıca yangına müdahale için 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri kullanıldı. Yangınla mücadelede toplamda yaklaşık 150 personel görev aldı. Dingil, yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

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