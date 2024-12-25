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Kütahya'da Otobüs Kazasında Sürücü Yaralandı

Kütahya'da emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 00:29
Kütahya'da Otobüs Kazasında Sürücü Yaralandı

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarparak kaza yapan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Olay, Ali Kaymak (54) idaresindeki 43 HO 1186 plakalı özel halk otobüsünün Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otobüs, emniyet şeridinde tamir bekleyen mermer yüklü tıra ve bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kaymak, şoför mahallinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kazaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, sıkışan sürücüyü çıkardıktan sonra sağlık görevlileri Kaymak'ı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın hemen ardından otobüste herhangi bir yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk...

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk...

Kütahya'da, tamir için emniyet şeridinde bekleyen mermer yüklü tıra ve otomobile çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

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