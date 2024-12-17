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Kütahya'da Otomobil Çarpması Sonucu 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı 92 yaşındaki Abdullah Fidan hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:52
Kütahya'da Otomobil Çarpması Sonucu 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trafik Kazası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı 92 yaşındaki Abdullah Fidan, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, M.B.T. idaresindeki 43 UV 928 plakalı otomobil, Tunçbilek Caddesi Kulüp Sokağı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Fidan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fidan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Fidan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay hakkında polis soruşturma başlatırken, trafik güvenliği konusundaki endişeler ve dikkatsizliklerin gözden geçirilmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Trafik Güvenliği ve Bilinçli Sürüş

Bu trajik olay, toplumda trafik güvenliğine dair bilinçliliğin artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle yayaların güvende olması için sürücülerin dikkatli ve sorumlu davranmaları önem taşıyor.

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