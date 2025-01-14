Kütahya'da Otomobil ve Ambulansta Feci Kaza: 4 Yaralı

Kütahya'da otomobil ve ambulans çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:55
Kütahya'da Otomobil ve Ambulansta Feci Kaza: 4 Yaralı

Kütahya'da Otomobil ile Ambulans Çarpıştı

Kütahya'da meydana gelen üzücü bir kazada, otomobil ve hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, E.D. yönetimindeki 16 E 4287 plakalı otomobilin, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda, Çavdarhisar ilçesinden hasta sevk eden V.H. idaresindeki 43 ACU 038 plakalı ambulansla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Ambulans Devrildi

Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi ve ambulanstaki hasta, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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