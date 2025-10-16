Kütahya'da Roma Dönemi Heykeli Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Roma Dönemi Heykeli Ele Geçirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Kırgıl köyünde ikamet eden C.B (30) adlı şüphelinin evinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Jandarma ekiplerinin adresinde yaptığı aramada, Yunan mitolojisine göre tıp ve sağlık tanrısı Asklepios olduğu değerlendirilen mermer heykel ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Soruşturma ve teslim

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Heykel, inceleme için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

