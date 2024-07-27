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Kütahya'da Rüzgar Pazar Esnafını Vurdu

Kütahya'da kuvvetli rüzgar, pazar tezgahlarını devirdi ve esnafı zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:58
Kütahya'da Rüzgar Pazar Esnafını Vurdu

Kütahya'da Şiddetli Rüzgarın Zararları

Kütahya'da etkili olan güçlü rüzgar, pazar esnafının çadırlarını uçurdu ve tezgahlarını devirdi. Bu durum, kentte bir dizi olumsuzluğa yol açtı.

Akkent Mahallesi'nde Durumun Ciddiyeti

Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana gelen olayda, rüzgarın pazarcıların şemsiyelerini uçurmasıyla birlikte, çadırların bağlı olduğu direkler de devrildi. Zorlu hava koşulları altında çalışan esnaf, tezgahlarını korumak için büyük çaba sarf etti.

Esnafların Şikayetleri ve Talepleri

Pazar esnaflarından Kadir Türker, çadırlarını bağladıkları direklerin tezgahlarının üzerine düştüğünü ve ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti. Türker, “Bulunduğumuz bu yer çok rüzgâr alan bir yer. En ufak rüzgarda burada neredeyse fırtına kopuyor. Bugün rüzgar şiddetini artırınca direkler devrildi, çadırlarımız uçtu. Bu sorunu daha önce yetkililere ilettik ama çözüm bulunamadı.” dedi.

Diğer bir esnaf Muhammet Şahin ise, bölgenin sürekli rüzgâr almasından dolayı her hafta pazar şemsiyelerinin kırıldığını ifade ederek, yetkililerden kapalı pazar yeri talebinde bulundu.

Pazar esnafı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden çözüm bekliyor.

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında...

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı. Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında...

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı. Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında...

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı. Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında...

Kütahya'da etkili olan rüzgar, olumsuzluklara neden oldu. Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcıların şemsiyelerini uçuran rüzgar, çadırların bağlı olduğu direkleri de yıktı. Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

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