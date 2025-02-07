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Kütahya'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki üreten H.İ.G. isimli zanlı, operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:16
Kütahya'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Kütahya'da Sahte İçki Üretimi Engellendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretimi yapan bir zanlı, gerçekleştiren polis operasyonu sonucunda gözaltına alındı.

Operasyonun Ayrıntıları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'dan kargo ile etil alkol getirerek sahte içki ürettiği belirlenen H.İ.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, kargo firmasının etil alkol bulunan koliyi teslim etmek üzere zanlının adresine gitmesi sırasında operasyon gerçekleştirdi.

Polis, yapılan aramada kargoyla gönderilen 20 litre etil alkol ve pet şişeler içinde satışa hazır 10 litre sahte içki ele geçirdi.

Yakalanan H.İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına...

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Polis, adreste yaptığı aramada kargoyla gelen 20 litre etil alkol, pet şişeler içinde satışa hazır 10 litre sahte içki ele geçirdi.

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