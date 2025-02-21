Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şap hastalığı vakalarının artması sonucunda karantina uygulamasına geçildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:26
Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kütahya'da Şap Hastalığı Karantinası

5 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı vakaları hakkında acil karantina tedbirleri alındığı bildirildi. Bu büyük önlem, hayvancılık sektörünü tehdit eden bu hastalığın diğer sağlıklı hayvanlara bulaşmaması adına uygulamaya konuldu.

Tavşanlı'da Karantina Önlemleri

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için hızlı bir şekilde hareket ederek, bölgedeki hayvan hareketlerini tamamen durdurdu. Ekipler, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturdu.

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Hayvan taşıyan araçlar titizlikle denetim altına alınırken, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında gerekli işlemler yapılıyor. Yetkililer, şap hastalığının son derece bulaşıcı olduğunu ve hayvan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, karantina kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Şap Hastalığı Hakkında Bilgi

Şap hastalığı, çift toynaklı hayvanları etkileyen yüksek bulaşıcılığa sahip viral bir enfeksiyondur. Bu hastalığın etkeni, Picornaviridae familyasına ait bir virüstür ve genellikle sığır, koyun, keçi ve yaban domuzu gibi hayvanlarda görülmektedir. Ayrıca, zoonotik bir hastalık olması nedeniyle insanlara da geçebilmektedir.

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