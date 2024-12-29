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Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Kütahya'da devrilen araçta ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 02:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 02:00
Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Kişi Ağır Yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobil içindeki iki kişi ağır yaralandı. Olay, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti.

Bekir Ö. yönetimindeki 43 AFC 884 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bölgeye hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Bekir Ö. ve araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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