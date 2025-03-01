Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ramazan Artun, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:55
Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trajik Kaza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Ramazan Artun (46) yönetimindeki 16 ACY 940 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 10'uncu kilometresinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkardığı sürücü Ramazan Artun, hemen Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı Son

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ramazan Artun kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu trajik kaza, bölgedeki sürücüleri ve vatandaşları derinden üzdü.

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