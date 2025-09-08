Kütahya'da Servis Minibüsü ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı

Kütahya Fuat Paşa Mahallesi'nde servis minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci olmak üzere 7 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasında.

Kütahya'da Servis Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci, toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sedat D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı servis minibüsü ile Arif A'nın kullandığı 43 S 0372 plakalı, Ticaret ve Sanayi Odası Anaokuluna ait özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis aracının çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, bir çöp konteyneri ile park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

