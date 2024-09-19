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Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da sosyal medya paylaşımında bulunan 11 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:16
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımı

Kütahya'da, sosyal medya hesaplarında silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, sosyal medya platformlarında tüfek, tabanca ve mühimmat görselleri paylaşan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Baskın ve Ele Geçirilen Malzemeler

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, bu görselleri paylaşan kullanıcıların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde toplam 16 farklı adrese gerçekleştirildi.

Baskınlarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile birlikte 133 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Gözaltına alınan isimler arasında Ö.A, E.K, İ.M, O.Y, Ş.Y, A.K, M.K, E.E, M.Y.T, M.K. ve C.C. yer alıyor. Şüphelilerin polis işlemleri devam ediyor.

Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli gözaltına...

Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezi ile Tavşanlı ilçesindeki 16 adreste yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 133 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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