Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Silah Paylaşımı Yapanlar Yakalandı

Kütahya'da, sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı tüfek, tabanca ve mühimmat görsellerine yönelik detaylı bir çalışma yürütüldü.

Baskınlar ve Elde Edilen Eşyalar

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görselleri paylaşan kişilerin adreslerini belirledi. Kent merkezindeki 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10'u ruhsatsız olmak üzere 13 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezindeki 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 10'u ruhsatsız 13 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.