Kütahya'da Su Kuyusunda Metan Gazı Zehirlenmesi

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Feci Olay

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyünde meydana gelen olayda, bir baba ve iki oğlu, kazdıkları su kuyusundaki metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Sait Ü. (35) isimli baba, evlerinin önünde bulunan su kuyusunu kazarken dengesini kaybederek yaklaşık 13 metrelik kuyuya düştü. Oğlunu kurtarmak için hemen kuyuya inen Dursun Ü. (51) ve kardeşi Fatih Ü. (30) kuyuya indikten sonra yakınlarından haber alamayınca, endişeli yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kapalı bilinçle kuyudan çıkartılan baba ve iki oğlunun metan gazından zehirlendiği belirlendi.

Hastaneye Sevk Edildiler

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ve oğulları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kazdıkları su kuyusundaki metan gazından zehirlenen baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı.