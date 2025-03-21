Kütahya'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Suç Örgütüne Yönelik Büyük Operasyon

Kütahya merkezli olarak gerçekleştirilen ve üç ili kapsayan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile bağlantılı olarak bir operasyon hazırlığına gitti.

Operasyonun Detayları

Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Ç.M. ve O.M. isimli şahısların organize suç örgütüne liderlik yaptığı belirlenirken, ekipler Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon esnasında Ç.M., O.M., İ.M., O.M., D.Y., O.T. ve F.M. isimli zanlılar yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 80 adet senet, 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız bir tabanca ve 2 fişek, ruhsatsız bir tüfek ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam etmekte.

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 80 senet, 8 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, ruhsatsız tüfek ile dijital materyaller ele geçirildi.