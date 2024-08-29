Kütahya'da Ticari Araç ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı ve bu elim olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Oğuz G. (46) tarafından kullanılan 43 LA 302 plakalı hafif ticari aracın, Nuh M. (32) yönetimindeki 34 LA 0386 plakalı kamyon ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Gediz-Kütahya kara yolunun Dedeköy mevkiinde yaşandı.

Çarpışmanın ardından Oğuz G. ve aracındaki eşi Ayşe G. (46) ile İsa N. (43), yaralandı. Çevredekilerin acil yardım çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Oğuz G.'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Nuh M., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.