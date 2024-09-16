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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:27
Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası Üzücü Sonuçlandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir başka kişi ise yaralandı.

Kazada Vefat Eden Kişinin Kimliği Belirlendi

46 yaşındaki Murat Kuzu'nun kullandığı 43 YB 712 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Küçükköy mevkisinde karşı yönden gelen Adem Tutuk'un (36) yönetimindeki 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Murat Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralı Sürücü Hastanede Tedavi Altında

Diğer sürücü Adem Tutuk ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi...

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi...

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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