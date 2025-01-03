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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:43
Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da Şarampole Devrilen Otomobildeki Kaza

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda bir can kaybı yaşanırken, bir kişi de ağır yaralandı. Mustafa D. (32) tarafından yönetilen 06 CUD 907 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Gündüz'ün (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Mustafa D. ise ağır yaralı olarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Oğuzhan Gündüz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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