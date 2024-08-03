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Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gediz'de iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri hızlıca harekete geçti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:02
Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, 54 yaşındaki Türkan Pınar yönetimindeki 34 HAN 42 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde ters yöne giren 68 yaşındaki Ahmet Çeri idaresindeki 45 ARS 485 plakalı araçla çarpıştı.

Olay Yeri Müdahelesi

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücüler Pınar ve Çeri ile birlikte araçta bulunan Semra (60), Hilmi Anıl (69) ve Karani Yağum (95) itfaiye personeli tarafından araçlardan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne hızlı bir şekilde sevk edildi. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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