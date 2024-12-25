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Kütahya'da Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:42
Kütahya'da Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz-Simav kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, karı koca yaşamını yitirdi.

Kaza, Murat Dağı Kavşağı'nda, O.A. (27) yönetimindeki 35 BLC 168 plakalı otomobil ile Süleyman U. (68) idaresindeki 43 LD 422 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli öğretmen olan Süleyman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonucunda yaralanan O.A. ve K.Y. (25) ile Süleyman U.'nun eşi Esen U. (60), ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Esen U. yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, 2 kişi yaralandı....

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, 2 kişi yaralandı....

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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