Kütahya'da Trajik Kazada İki Can Kaybı

Kütahya'da Trajik Kaza Sonrası İki Can Kaybı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir trafik kazasında karısını kaybeden sürücünün de yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kaza Detayları

3 Ekim'de meydana gelen kaza, Tavşanlı-Tunçbilek yolunda gerçekleşti. 66 yaşındaki Durmuş Ahmet Sarı'nın kullandığı 43 HU 783 plakalı otomobil, Beyköy Mahallesi yakınlarında kaldırıma çarparak devrildi.

Yaralılara Müdahale

Kazada eşi Nilgün Sarı (62) ve kızı Asude Sarı (17) ile birlikte yaralanan Durmuş Ahmet Sarı, olay sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Durmuş Ahmet Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Nilgün Sarı, tedavi sürecinde yaşamını yitirmişti ve bu olay, ailesinde büyük bir üzüntüye yol açtı.