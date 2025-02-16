Kütahya'da Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto Gösterisi

Kütahya'da Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto

Kütahya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine karşı etkili bir protesto gerçekleştirildi. Kentte bulunan pek çok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyesi, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen eylem için Zafer Meydanı'nda toplandı.

İnsani Yardım Derneği Başkanından Sert Açıklama

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu belirtti. ABD ve Batı'nın yaşanan zulümleri görmezden geldiğini vurgulayan Yenipazar, "Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor" dedi.

Yenipazar, Trump’ın Gazze'yi satın alma ve ABD yetkisi altına alma planlarına dikkat çekerek, "Kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Hakları Vurgulandı

Başkan Yenipazar, Filistinliler için Gazze'den çıkarılma planlarının yapılmakta olduğunu hatırlatarak, "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır'" dedi.

Ayrıca, tüm dünyanın İsrail'e karşı durması gerektiğini belirten Yenipazar, "İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesinin zamanı gelmiştir" diyerek eylemi sonlandırdı.