Kütahya'da Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto Gösterisi

Kütahya'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi. İHH İnsani Yardım Derneği liderliğinde kitlesel eylem yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:35
Kütahya'da Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto Gösterisi

Kütahya'da Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto

Kütahya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine karşı etkili bir protesto gerçekleştirildi. Kentte bulunan pek çok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyesi, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen eylem için Zafer Meydanı'nda toplandı.

İnsani Yardım Derneği Başkanından Sert Açıklama

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu belirtti. ABD ve Batı'nın yaşanan zulümleri görmezden geldiğini vurgulayan Yenipazar, "Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor" dedi.

Yenipazar, Trump’ın Gazze'yi satın alma ve ABD yetkisi altına alma planlarına dikkat çekerek, "Kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Hakları Vurgulandı

Başkan Yenipazar, Filistinliler için Gazze'den çıkarılma planlarının yapılmakta olduğunu hatırlatarak, "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır'" dedi.

Ayrıca, tüm dünyanın İsrail'e karşı durması gerektiğini belirten Yenipazar, "İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesinin zamanı gelmiştir" diyerek eylemi sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu
3
Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
4
Muş ve Hakkari'de 5 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
5
Mergabütan Kayak Merkezi'nde Tüm Pistler Kayakseverlere Açıldı
6
ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı
7
AB Dışişleri Bakanları Münih'te Ukrayna ve ABD'yi Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor