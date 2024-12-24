Kütahya'da Türkiye-Tunus İlişkilerini Ele Alan Panel Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Demircan: "İki Ülke Arasındaki Kardeşlik Tarihi Osmanlı'ya Dayanıyor"

Panelde konuşan Demircan, Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzandığını ve farklı dönemlerde karşılıklı yardımlaşma ile güçlendiğini vurguladı. "Bu insanlar geçmişten günümüze Türkiye sevdalısıdır. Türkiye'nin kardeşliği zor zaman kardeşliğidir" diyen Demircan, iki ülkenin birbirine olan desteklerinin tarih boyunca devam ettiğini ifade etti.

Ekonomik İşbirliği Güçlü

Demircan, Türkiye ile Tunus arasında ekonomik açıdan da önemli bir işbirliği olduğunu belirterek, "Aramızda 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun 1,2 milyar dolarını ihraç ediyoruz" dedi. Ayrıca, Tunus'un yüksek kaliteli zeytinyağı ve hurma üretiminde öne çıktığını, bunun yanı sıra dünyada en fazla fosfat yataklarına sahip üç Afrika ülkesinden biri olduğunu dile getirdi.

Türk-Yatırım ve Afrika'daki Rolü

Demircan, son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artırdığını ve 40'ı aşkın büyükelçilik açtığını belirtti. "Afrika, doğal kaynaklarıyla yatırım için cazip bir kıta. Ülkemiz özellikle ticarette ve güvenlik alanında büyük adımlar atmaktadır" dedi.

Akademik Değerlendirmeler ve Sergi Açılışı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da, geçmişte Osmanlı'nın Müslüman toplumları koruyarak, günümüzde Türkiye'nin Tunus'a sunduğu destekleri vurguladı. Panelin ardından öğretim görevlisi Adem Dönmez tarafından "Tunus Türkiye ortak miras rotası" temalı bir illüstrasyon sergisi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da (sol 2) katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da (sol 2) katıldı.