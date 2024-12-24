DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,75 -0,31%
ALTIN
2.963,23 -0,27%
BITCOIN
3.326.197,65 -0,97%

Kütahya'da Türkiye-Tunus İlişkilerini Ele Alan Panel Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, 'Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri' paneli gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:11
Kütahya'da Türkiye-Tunus İlişkilerini Ele Alan Panel Düzenlendi

Kütahya'da Türkiye-Tunus İlişkilerini Ele Alan Panel Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Demircan: "İki Ülke Arasındaki Kardeşlik Tarihi Osmanlı'ya Dayanıyor"

Panelde konuşan Demircan, Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzandığını ve farklı dönemlerde karşılıklı yardımlaşma ile güçlendiğini vurguladı. "Bu insanlar geçmişten günümüze Türkiye sevdalısıdır. Türkiye'nin kardeşliği zor zaman kardeşliğidir" diyen Demircan, iki ülkenin birbirine olan desteklerinin tarih boyunca devam ettiğini ifade etti.

Ekonomik İşbirliği Güçlü

Demircan, Türkiye ile Tunus arasında ekonomik açıdan da önemli bir işbirliği olduğunu belirterek, "Aramızda 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun 1,2 milyar dolarını ihraç ediyoruz" dedi. Ayrıca, Tunus'un yüksek kaliteli zeytinyağı ve hurma üretiminde öne çıktığını, bunun yanı sıra dünyada en fazla fosfat yataklarına sahip üç Afrika ülkesinden biri olduğunu dile getirdi.

Türk-Yatırım ve Afrika'daki Rolü

Demircan, son 20 yılda Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artırdığını ve 40'ı aşkın büyükelçilik açtığını belirtti. "Afrika, doğal kaynaklarıyla yatırım için cazip bir kıta. Ülkemiz özellikle ticarette ve güvenlik alanında büyük adımlar atmaktadır" dedi.

Akademik Değerlendirmeler ve Sergi Açılışı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da, geçmişte Osmanlı'nın Müslüman toplumları koruyarak, günümüzde Türkiye'nin Tunus'a sunduğu destekleri vurguladı. Panelin ardından öğretim görevlisi Adem Dönmez tarafından "Tunus Türkiye ortak miras rotası" temalı bir illüstrasyon sergisi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da (sol 2) katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Geçmişten Günümüze Türkiye ile Tunus İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da (sol 2) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
5
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
6
Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tuncel Çifti Elazığ'da Defnedildi
7
CHP Heyeti, Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında Yaralananları Ziyaret Etti

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!