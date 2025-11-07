Kütahya'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıflar Ortak Yazılı Sınavı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 9. sınıflar ortak yazılı sınavı Kütahya'da uygulandı; İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz süreci yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:28
Kütahya'da Ortak Yazılı Sınav Uygulaması

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ülke geneli 9. sınıflar Ortak Yazılı Sınav Uygulaması, Kütahya'daki ortaöğretim kurumlarında da uygulandı.

İl genelindeki tüm 9. sınıf öğrencileri aynı anda aynı soruları cevaplamak için ter döktü.

İl Milli Eğitim Müdürü incelemede bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ortak yazılı sınavın uygulandığı Ali Güral Lisesi ve Kütahya İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek sınav sürecini yerinde inceledi ve öğrencilere başarılar diledi.

Sınav sonrası her iki okulda da öğretmenlerle bir araya gelen Mustafa Yılmaz, okullardaki eğitim-öğretim ile ilgili bilgi aldı ve öğretmenlerle sohbet etti.

Sorunsuz uygulama ve teşekkür

Ortak Yazılı Sınav Uygulaması'nın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Müdür Mustafa Yılmaz, öğretmenlere gayretleri dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

