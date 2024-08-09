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Kütahya'da Uyuşturucu Denetimleri Sürüyor

Kütahya'da polisin yaptığı denetimlerle uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin sayısı artıyor ve ehliyetlerine el konuluyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:34
Kütahya'da Uyuşturucu Denetimleri Sürüyor

Kütahya'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyonlar

Kütahya'da polis, uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücüleri tespit etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Son 10 ayda, toksikoloji laboratuvarında yapılan analizler sonucu 148 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Trafik Ekiplerinin Rolü

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisi altında olanları da denetliyor. Eğitimli emniyet görevlileri, sürücülerin fiziksel durumlarını gözlemleyerek şüpheli durumlarda adli işlem başlatıyor. “Uyuşturucu madde kullanımı yasak!”

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu durum, hem can hem de mal güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

Laboratuvar Sonuçları ve Cezai İşlemler

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki toksikoloji laboratuvarında, sürücülerin idrar numuneleri inceleniyor. Pozitif sonuçlanan örnekler, adli işlemlere ve 5 yıl süreyle geçici ehliyet iptaline yol açıyor. İdari para cezaları da uygulanıyor

Uyuşturucu etkisiyle yakalanan sürücülere, her biri için 33 bin lira idari para cezası uygulanmakta. Çakırtaş, bazı sürücülerin itirazlarına rağmen mahkeme kararlarının toksikoloji sonuçlarını dikkate aldığını belirtti.

Olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç...

Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

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