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Kütahya'da Uyuşturucu Kullanımı Canlı Yayında Yakalandı

Kütahya'da sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri harekete geçti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:43
Kütahya'da Uyuşturucu Kullanımı Canlı Yayında Yakalandı

Kütahya'da bir sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli yakalandı. Olay, Evliya Çelebi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet eden Ö.G., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu madde kullandığı anlar dikkat çekti. Yayın esnasındaki bu durum, izleyenlerin şikayetine yol açtı.

Yapılan ihbar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Ö.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam eden emniyet yetkilileri, benzer durumların önlenmesi için denetimlerin artacağını belirtti.

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