Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Kaçakçılığına Geçit Yok

Kütahya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir narkotik operasyonunda, bir minibüste 10 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, şehirler arası bağlantıyı sağlayan çevre yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta detaylı bir arama yapıldı.

Dedektör Köpek "Thor" İş Başında

Dedektör köpek "Thor" ile yapılan aramada, minibüste bir çuval içerisinde 10 kilogram eroin bulundu. Bu operasyon, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şüpheli Gözaltında

Gözaltına alınan sürücünün ismi Ö.Ç. olarak tespit edildi. 36 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kütahya'da yapılan operasyonda, minibüsünde, çuval içinde 10 kilogram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.