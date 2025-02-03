Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.

Baskın ve Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalar sonucunda 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Elde edilen bu bulgular, uyuşturucu ticareti ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zanlıların Tutuklanması

Operasyonda gözaltına alınan R.K, İ.E, S.K. ve Y.C.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi.