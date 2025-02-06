Kütahya'da Yangın Faciası: Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, evinde yangın çıkan Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu (72) yaşamını yitirdi.

Olay, Balıköy beldesinde bulunan Tolu'nun yalnız yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi. Yangının çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlantılı itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren yoğun bir çabanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Ancak, yangın sonrası yapılan incelemede, Tolu'nun evinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ekipler, olay yerinde Tolu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu acı olay, bölgedeki halkı derinden sarstı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde yangın çıkan Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde yangın çıkan Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.