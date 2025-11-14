Kütahya'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Kütahya'da Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Kütahya'da sabah etkili olan yoğun sis, merkez ve ilçelerde görüş mesafesini düşürüp trafik akışını olumsuz etkiledi; sürücüler uyarıldı, fotoğrafçılara kartpostallık görüntüler sunuldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:25
Kütahya merkez ve ilçelerinde gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran yoğun sis, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimler ile il merkezi çevresindeki yollarda görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Kütahya merkez ile ilçe bağlantı yollarında trafik akışında yavaşlamalar ve yoğunluk gözlendi.

Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını açmaları ve hızlarını düşürerek dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyardı. Yetkililer, ayrıca takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan sis, kentteki bazı noktalarda fotoğrafçılara eşsiz manzaralar sundu. Doğa fotoğrafçıları, oluşan sis katmanlarının yarattığı atmosfer sayesinde birçok noktada kartpostallık kareler yakaladı.

